Политсовет НСНУ определит дату следующего этапа съезда

Политсовет партии «Народный Союз Наша Украина» в ближайшее время определит дату проведения следующего этапа съезда.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила народный депутат Украины (фракция НУ-НС) Ксения ЛЯПИНА сегодня журналистам по завершении съезда партии.

«Съезд делегировал совету партии право решить дату. Мы сейчас были не готовы назначать - или на следующую субботу, или через субботу. Для этого нужно согласовать график Президента и так далее», - сказала К.ЛЯПИНА.

Она сообщила, что в ходе следующего этапа съезда планируется завершить формирование состава совета партии. «Сейчас мы перенесли вопрос формирования совета партии, мы оставили это на второй этап, чтобы согласовать покандидатурно с Президентом - председателем нашей партии - все кандидатуры», - подчеркнула К.ЛЯПИНА.