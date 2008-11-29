В ОДКБ исключают повторение кавказских событий в Крыму

В Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) исключают повторение кавказских событий в Крыму.

Об этом в интервью УНИАН заявил генеральный секретарь ОДКБ Николай БОРДЮЖА

«По Крыму это исключено – никогда этого не будет», - подчеркнул Н.БОРДЮЖА. По его мнению, Украине самой нужно разобраться с тем, что происходит в Крыму в сфере межнациональных отношений.

Он отметил, что до конфликта на Кавказе очень многие политические деятели ожидали, когда же высшее политическое руководство России признает суверенитет Абхазии и Южной Осетии.

«Тем не менее, все эти годы Россия, даже когда были удобные для этого ситуации, не шла на это. Россию вынудили пойти на этот шаг», - считает Н.БОРДЮЖА.