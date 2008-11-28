Тарасюк просит СБУ проверить, с кем изменяет Украине Компартия

Председатель Народного Руха Украины, народный депутат Украины Борис ТАРАСЮК направил депутатское обращение и.о. председателя Службы Безопасности Украины Валентину НАЛИВАЙЧЕНКО и генеральному прокурору Украины Александру МЕДВЕДЬКО с просьбой проверить факты, обнародованные средствами массовой информации, на предмет предоставления Коммунистической партией Украины помощи представителям иностранного государства в проведении подрывной деятельности против Украины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НРУ.

В депутатском обращении отмечается, что ряд средств массовой информации обнародовали заявление председателя Коммунистической партии Российской Федерации Геннадия ЗЮГАНОВА относительно «тесного сотрудничества» КПРФ с Коммунистической партией Украины в организации антинатовских акций в Украине. В частности, Г.ЗЮГАНОВ заявил, что российские и украинские коммунисты провели ряд акций по срыву совместных учений украинских военных с военнослужащими стран НАТО и при этом регулярно «поддерживают», «консультируют» друг друга, оказывают «необходимую помощь».

«Г.ЗЮГАНОВ откровенно заявляет об осуществлении провокаций на территории Украины с целью препятствования реализации законодательно установленного внешнеполитического курса Украины на членство в НАТО, что является ярким свидетельством грубого вмешательства представителей государственной власти России во внутренние дела Украины при активном содействии представителей КПУ», - отметил Б.ТАРАСЮК.

Он подчеркнул, что подобные заявления подтверждают «неукраинский след» всех провокаций, происходящих на Крымском полуострове, и учитывая это, есть основания усматривать в действиях представителей КПУ признаки состава преступления, предусмотренного статьей 111 Уголовного кодекса Украины, – государственной измены.

Также Б.ТАРАСЮК отметил, что заявления Г.ЗЮГАНОВА о «необходимой помощи», которая предоставляется со стороны КПРФ для КПУ могут свидетельствовать о финансировании деятельности КПУ из-за границы, что запрещено украинским законодательством.

«Подобные заявления представителей государственной власти иностранных государств требуют соответствующей реакции со стороны правоохранительных органов Украины, направленной на предупреждение внешнего вмешательства во внутренние дела Украины и прекращение деятельности «пятой колонны» в Украине, которая активно способствует такому вмешательству», - сообщил он.