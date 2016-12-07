Забыть украинскую кровь

В канун саммита «Восточного партнерства» в Вильнюсе (28-го ноября 2013 года), где Янукович мог, но не подписал соглашение об Ассоциации с Евросоюзом, Кремль использовал все возможности, чтобы вернуть Украину под свой протекторат. Тогда российские политики заявляли, что даже если этот документ и будет запущен, то евроинтеграция не станет для Москвы окончательным выбором украинского государства. Сейчас, спустя три года ожесточенных боев, гибели тысяч людей, оккупации Крыма и Донбасса, в Кремле снова начинают подумывать о том, что пора бы найти способ возвращения Украины в российское стойло. Раз уж военный захват удался только частично, реконструкторы СССР решили попробовать, как ни в чем не бывало, петь – буквально – песни о «братских народах». Из этого и выросли флешмобы по исполнению композиций из совместного советского прошлого на ж/д вокзалах Украины, которые, на самом деле – лишь маленький элемент кампании «давайте жить дружно и вместе».

В Кремле снова начинают подумывать о том, что пора бы найти способ возвращения Украины в российское стойло

Еще летом президент РФ Путин, после выдумки о первых крымских диверсантах, обвинил украинское государство в нежелании вести переговоры. Среди прочего в речи вождя Федерации был пассаж, что «власти Украины» - то есть, та самая, уже забываемая, «хунта» - переходит к «террору», чтобы «отвлечь внимания собственного народа от бедственного положения экономики». Очевидно, в Кремле решили, что если там могут пользоваться таким приемом и вести бесконечные «победоносные» войны, то и на Киев можно примерить такой ярлык. Ведь это факт – россиянам нон-стоп рассказывают о внешней угрозе, чтобы они не думали о содержимом своих холодильников.

На многих площадках различными говорящими головами России повторяется тезис, что к власти в Украине пришли коррупционеры и бандиты, да ещё и Европа медлит с введением безвизового режима – в общем, гляди-гляди, Украина сама развалится под тяжестью своих ошибок, и, чтоб этого избежать, пора бы Киеву вновь разворачиваться на восток. Схема проста: Крымнаш и Донбасснаш – «честно захвачены» и де-факто остаются российскими. Страшный период вторжения российским истеблишментом украинцам предлагается просто забыть, «перевернуть страничку». Ведь «все устали».

Следующий шаг – это появление в украинской политической тусовке лиц, которые также будут давить на то, что все беды украинцев – от действующей власти, а так бы уже давно все «порешалось с Путиным». В Кремле опровергать такие слова не станут, а, скорее всего, даже подыграют в создании иллюзии, что боевые действия можно быстро прекратить. Главное – чаще повторять в украинских эфирах мантры «гражданская война» и «ихтамнет». Про 10 000 украинских граждан, погибших из-за этой политической лжи и щупальцев «русского мира», эти «новые лица» забудут. Так же, как забывают про своих погибших в России, затыкая рты их семьям угрозами и подачками.

Уже сейчас в Москве спрашивают: кто может возродить пророссийский вектор в политике Украины? Пока об этом открыто трубят только политические «беженцы», из которых даже Кремлю проще сформировать штрафной батальон «Новороссия», чем пытаться вдохнуть жизнь в эти сморщенные политические трупы.

Украинцам предлагается просто забыть страшный период вторжения российским истеблишментом, «перевернуть страничку». Ведь «все устали»

Тем не менее, сейчас они шныряют по российским эфирам. Бывшие чиновники Януковича, позвавшие оккупантов в свою страну, вопреки здравому смыслу, все еще рассчитывают, что постепенно воспрянут их адепты в Украине, тогда они смогут вернуться. Вернуться свободными и даже на что-то претендовать.

Именно это важно иметь ввиду как украинским избирателям, так и Генпрокурору, позволяющему беглому экс-президенту Януковичу появляться на телеэкранах в качестве свидетеля – а не обвиняемого – в годовщину Майдана.

Кремль не устраивает украинская власть в принципе. Москва «мочила» в свое время Ющенко, до саммита в Вильнюсе – Януковича, сейчас в таком же положении Порошенко. Когда изберут нового президента, ситуация повторится. Любые волнения и утрата «управляемости» будет грозить нашему государству новыми витками эскалации войны. Москва не хочет мира с Украиной, потому что не хочет независимой Украины в принципе. Кремлю не подойдет любая украинская власть – «товарищей» устроят только назначенные ими в Киев и Львов наместники – как в Симферополе, Донецке и Луганске.

Роман Цимбалюк, Москва