Истрия последних трёх лет – это боль и кровь Украины. Вопрос, кто виноват и кто довёл страну до такого состояния, рано или поздно станет главным. Если не будет честных выводов, нет гарантии, что не повторится что-то подобное – или даже страшнее – в будущем.

Не секрет, что борьбу за власть в Украине уже много лет ведут несколько группировок. В результате склоки третьего президента Украины Виктора Ющенко с бывшей соратницей по оранжевой революции Юлией Тимошенко выборы на той же проевропейской риторике в 2010 году выиграл Виктор Янукович. Голосование признали честным и демократическим. Тотальная власть регионалов и их непомерные аппетиты с каждым днем увеличивали протестные настроения в стране. Рубиконом стал тихий переворот Януковича, когда через КСУ он вернул себе полномочия, которыми его не наделял украинский народ. Коррумпированная верхушка 2010-2014 годов (да и сейчас не все безгрешны) активно использовала европейскую сказку, чтобы не только сохранить власть, но и с помощью борьбы «с фашизмом, бандеровщиной и национализмом» переизбраться 2015 году. К слову, 28 ноября 2016 года Янукович в Ростове-на-Дону заявил, что мало того, что не сложил до сих пор президентские полномочия, но и уверен в своем переизбрании на второй срок. Если бы подписал евроасоциацию в Вильнюсе. Янукович, представляя тогда Украину в столице Литвы на саммите «Восточного партнерства», вряд ли мог предположить, что ровно через три года будет давать показания в суде по этому поводу.

Красочное европейское будущее подавалось через соглашение об ассоциации Украина-Евросоюз. Украинские власти всегда этот документ позиционировали как важный шаг на пути перехода в перспективе к следующему этапу - подготовке к вступлению в ЕС. Именно кабинет Януковича-Азарова завершал переговоры с ЕС. 30 марта 2012 года главами делегаций Украины и Евросоюза на переговорах было парафировано Соглашение об ассоциации с Европейским союзом.

Янукович в Ростове-на-Дону заявил, что мало того, что не сложил до сих пор президентские полномочия, но и уверен в своем переизбрании на второй срок

В ходе допроса 28 ноября Виктор Янукович неоднократно объявлял себя главным евроинтегратором. Однако остается за кадром, почему же чуть ли не за одну ночь мнение «гаранта» того времени изменилось. Как это так, вели длительные переговоры, парафировали документ и только в Вильнюсе осознали, что он невыгоден для Украины? Фёдорович попробовал возложить вину на журналистов, которые якобы не донесли правду обществу о вредности углубления сотрудничества с Европой. Что впоследствии привело к Майдану, многомесячному противостоянию, убийству более сотни украинцев, бегству Януковича в РФ и российскому вторжению в нашу страну.

Любопытно, что прокуроры в ходе допроса неоднократно спрашивали беглого президента, с кем из руководителей России он контактировал, когда в центре Киева расстреливали его граждан. Когда и по какому поводу разговаривал по телефону с Путиным и его помощником Вячеславом Сурковым.

Янукович же отправлял на официальный сайт президента, где размещён график контактов "в соответствии" с законом. Украинское следствие «усердно» работает именно по кровавым событиям Майдана. А копать стоило бы происшедшее немного раньше.

За месяц до Вильнюса Янукович, как минимум, трижды прилетал на тайные переговоры с президентом РФ, встречи проходили в Сочи и Москве. Тогда администрация Януковича сначала всячески опровергали сам факт переговоров, позже запускались откровенные «утки», мол, переговоры были где-то на военных аэродромах.

Ключевая же встреча произошла в Кремле в ночь с 5 на 6 ноября 2013 года. Янукович прилетел ОДИН в сопровождении исключительно небольшой группы личных телохранителей на частном самолёте в Москву. В Кремль его доставили инкогнито, без церемониала, положенного главе государства. Эти засекреченные переговоры начались в субботу 5 ноября ближе к вечеру и закончились на рассвете 6 ноября воскресенья.

Украинское следствие «усердно» работает именно по кровавым событиям Майдана. А копать стоило бы происшедшее немного раньше

Президенты сначала говорили теа-а-тет. Однако в ходе этой тайной встречи к ним присоединялись члены путинской команды. Министр финансов Антон Силуанов – курирует предоставление кредитов, глава «Газпрома» Алексей Миллер – цены на газ, первый вице-премьер Игорь Шувалов – координирует Таможенный союз. Вербовка прошла успешно.

Именно с этого момента произошло резкое изменение риторики говорящих голов регионалов, которые начали рассуждать о вреде соглашения с Европой. Чуть позже Николай Азаров даже заявил, что сближение с Европой предполагает узаконивание однополых браков и принятия закона о равенстве сексуальных меньшинств.

Януковича загнали в угол. Страну при любом раскладе ждали экономические потрясения. «Друг и сосед» Путин, благодаря газовому соглашению, подписанному Тимошенко в 2009 году, выкачал из Украины все золотовалютные резервы. Нужны были колоссальные внешние вливания. Суть сделки с Януковичем российский президент озвучил в конце декабря 2014 года. Руководствуясь исключительно «братскими чувствами к украинскому народу», Януковичу вдруг предложили кредит в 15 миллиардов долларов и снижение цены на газ на 30%. Про Таможенный союз на фоне протестов в Киеве решили не вспоминать. Это была цена отказа от Ассоциации с ЕС.

Именно эта сделка с Кремлем привела к революции и свержению режима Януковича. Украинцы предательство европейской мечты не простили. А Путин не простил украинцам изгнание уже «полностью приручённого» Януковича и начал войну.

Роман Цимбалюк, Москва