Блогер извинился перед Яценюком: мои утверждения о покупке вилл оказались пересказом сплетен из Майями
11:18, 07 декабря 2016Политика
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Автор информации о якобы покупке экс-премьером Арсением Яценюком 24 вилл в США Олег Торгало извинился за данную публикацию, а также сообщил, что не имеет никаких подтверждений своего заявления, которое "по сути является пересказом сплетен из Майями".
Арсений Яценюк / Фото nfront.org.ua
Об этом Торгало написал в комментариях на странице Арсения Яценюка в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Я заявляю, что мои обвинительные утверждения по поводу покупки вилл оказались просто пересказом сплетен из Майями. Я приношу свои извинения Арсению Яценюку", - заявил Торгало.
Кроме того, он заверил, что данная публикация "сплетен из Майями" не была спланированной акцией по дискредитации экс-премьера, а ему самому обидно, что его "необдуманным поступком" воспользовались антиукраинские СМИ . В подтверждение своих слов Торгало выразил готовность пройти тест на полиграфе.
Также он уточнил, что на данный момент находится в командировке за рубежом.
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