Блогер извинился перед Яценюком: мои утверждения о покупке вилл оказались пересказом сплетен из Майями

Об этом Торгало написал в комментариях на странице Арсения Яценюка в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Я заявляю, что мои обвинительные утверждения по поводу покупки вилл оказались просто пересказом сплетен из Майями. Я приношу свои извинения Арсению Яценюку", - заявил Торгало.

Кроме того, он заверил, что данная публикация "сплетен из Майями" не была спланированной акцией по дискредитации экс-премьера, а ему самому обидно, что его "необдуманным поступком" воспользовались антиукраинские СМИ . В подтверждение своих слов Торгало выразил готовность пройти тест на полиграфе.

Также он уточнил, что на данный момент находится в командировке за рубежом.