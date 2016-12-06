Луценко выругался в адрес адвоката Новинского: с*ка неправославная, ментовская с*ка (видео)

Это произошло после окончания заседания регламентного комитета Рады.

"Татаров – с*ка неправославная, ментовская с*ка, конченая", - заявил Луценко.

В ответ на это Новинский возмутился и заявил, что они готовят иск в суд относительно защиты чести адвоката.

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"Если не добьемся правды в Украине, то пойдем в европейские суды", - сказал депутат.

Как сообщал УНИАН, генпрокурор Юрий Луценко и депутат Вадим Новинский вступили в перепалку в ходе заседания регламентного комитета Рады.