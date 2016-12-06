Луценко выругался в адрес адвоката Новинского: с*ка неправославная, ментовская с*ка (видео)
17:38, 06 декабря 2016Политика
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Генпрокурор Юрий Луценко назвал адвоката депутата Вадима Новинского Олега Татарова "с*кой неправославной".
Это произошло после окончания заседания регламентного комитета Рады.
"Татаров – с*ка неправославная, ментовская с*ка, конченая", - заявил Луценко.
В ответ на это Новинский возмутился и заявил, что они готовят иск в суд относительно защиты чести адвоката.
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"Если не добьемся правды в Украине, то пойдем в европейские суды", - сказал депутат.
Как сообщал УНИАН, генпрокурор Юрий Луценко и депутат Вадим Новинский вступили в перепалку в ходе заседания регламентного комитета Рады.
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