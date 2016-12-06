"Я с вами поговорю, только не в этом месте": Луценко и Новинский устроили перепалку на комитете Рады (видео)

Комитет рассматривал представление ГПУ на снятие неприкосновенности с Новинского, передает 112 Украина.

"Я лично считаю недопустимым, чтобы защитой здесь, на комитете, не в процессе, это их право, выступал человек, который возглавлял следственное управление МВД и собственно занимался преследованием господина Драбинко. Именно он выступал в роли защитника нардепа Новинского... Это еще раз доказывает полную связь нардепа Новинского и с действиями тогдашней милиции, выполнявших преступные заказы Януковича на узурпацию власти в церковной жизни путем лишения свободы одного из приближенных к покойному митрополиту Владимиру архиепископов.", - заявил Луценко.

Новинский подобное замечание попытался опровергнуть.

"Юрий Витальевич выступил с обвинением моего адвоката, можно он скажет два слова по этому поводу..? Это было голословное обвинение, я хочу сказать, что Татаров Олег работал одним из руководителей министерства внутренних дел, когда министром был Юрий Луценко", - заявил он.

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Луценко отметил, что такого никогда не было.

"Не никогда, а когда", - продолжил спорить Новинский.

"Если хотите о "когда" поговорить, то я с вами поговорю, только не в этом месте, хорошо?" – ответил генпрокурор.

"Я сказал не заместитель, а руководитель, один из руководителей ваших подразделений, входящий в Министерство внутренних дел … Я никогда не вру", - продолжил спорить депутат.

Позже Луценко взял слово и заявил, что Новинский лжет.

После чего снова разгорелась перепалка, которая закончилась ролью в истории Александра Невского, при том Луценко несколько раз использовал словосочетание "русский мир" в адрес Новинского.