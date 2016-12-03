С 2017 года е-декларации будут подавать директора школ и ректоры вузов (документ)

Об этом говорится в ответе Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции на информационный запрос Освіта.ua.

"Руководители управлений образования областных, Киевской городской, районных государственных администраций, а также руководители учебных заведений государственной и коммунальной формы собственности будут обязаны подавать е-декларации", - говорится в сообщении.

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Е-декларации будут подавать чиновники, у которых есть должностные полномочия руководить трудовым коллективом и административно-хозяйственные функции.

В НАПК подчеркнули, что декларирование касается тех сотрудников, которые выполняют эти обязанности на постоянной основе.