Генпрокуратура по итогам проверки е-деклараций выявила 7 депутатов-совместителей

Об этом сообщили в Управлении связей с общественностью и СМИ Генпрокуратуры.

В ГПУ сравнили сведения, указанные в е-декларациях, с информацией, размещенной в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований. В результате было установлено, что 7 народных депутатов Украины нарушили ограничения, предусмотренные ст. 25 закона Украины «О предотвращении коррупции», о совместительстве и совмещении с другими видами деятельности.

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В частности, отметили в ГПУ, несмотря на приобретение депутатских полномочий, эти лица продолжили заниматься другой оплачиваемой деятельностью, входить в состав правления, других исполнительных или контрольных органов, предприятий, организаций, имеющих целью получение прибыли.

При этом, подчеркнули в ведомстве, одним из этих народных депутатов Украины даже в е-декларации отражен доход от занятия такой деятельностью. "Невыполнение указанных ограничений является правонарушением, связанным с коррупцией, и влечет за собой административную ответственность, предусмотренную ч. 1 и 2 ст. 172-4 КУоАП", - говорится в сообщении.

В ГПУ добавили, что собранные материалы направлены в Национальное агентство по предотвращению коррупции.