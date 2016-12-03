Конгресс США утвердил бюджет Пентагона на 2017 год, предусматривающий военную помощь Украине

Об этом говорится в проекте оборонного бюджета США на 2017 год, одобренном нижней палатой Конгресса. Документ был принят подавляющим большинством голосов - 375 конгрессменов проголосовали за, 34 - против, передает DW.

Общий запланированный бюджет США на 2017 года составляет 4,1 триллиона долларов, одна из крупнейших статей расхода - оборонная.

Отмечается, что нижняя палата Конгресса США одобрила выделение Пентагону в наступающем финансовом году 3,42 миллиарда долларов в рамках Инициативы по поддержке безопасности Европы. Планируется перейти к преимущественной поддержке европейских партнеров и союзников США для сдерживания Российской Федерации.

Конгресс также предусмотрел выделение военной помощи Украине на сумму 350 млн долларов, передает Голос Америки.

Проект бюджета также предусматривает крупнейшее за последние 6 лет увеличение денежного довольствия американских военнослужащих.

Согласно законопроекту, инициированному сенатором Джоном Маккейном, общий размер военного бюджета США составит 618,7 млрд долларов.

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Согласно документу, предполагается также ограничить военное сотрудничество между США и РФ. За некоторыми исключениями, средства из американского оборонного бюджета нельзя будет тратить ни на какие двусторонние военные проекты, до тех пор, пока РФ не прекратит оккупацию украинской территории и агрессивные действия, угрожающие суверенитету и территориальной целостности Украины и членов НАТО.

Вторым условием для возобновления сотрудничества названо выполнение Москвой условий Минских соглашений.

В тексте оговорено, что средства также нельзя тратить на какие-либо действия, которые могут способствовать признанию суверенитета РФ над Крымом.

Ранее в США Конгресс ввел дополнительные ограничения для представителей дипмиссии РФ и принял соответствующий документ.