Американские конгрессмены вводят ограничения на передвижение по территории США российских дипломатов

В США Конгресс ввел дополнительные ограничения для представителей дипмиссии РФ и принял соответствующий документ, пишет ТАСС.

В частности, документ является частью законопроекта о финансировании американских разведслужб в 2017 финансовом году и за него проголосовали 390 конгрессменов, только 30 выступили против.

Новые правила закреплены в специальном разделе под названием "Ограничение поездок аккредитованных дипломатов и консулов Российской Федерации в Соединенных Штатах".

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Так, в документе предусматривается, что сотрудникам российской дипмиссии разрешается совершать поездки на расстояния, превышающие 25 миль (40 км) от здания посольства или консульства в течение календарного квартала только в том случае, если в первый день этого периода или в последний день предыдущего квартала директор Федерального бюро расследований заверил профильные комитеты Конгресса в том, что за прошедшие четыре месяца ведомство не зафиксировало никаких нарушений данного режима со стороны дипломатов из РФ.

Документ также предоставляет право директору ФБР отменить описанные выше ограничения, "если это будет способствовать работе правоохранительных органов или национальным интересам США".

Однако в случае принятия такого решения, он также будет обязан сообщить об этом законодателей.

Напомним, президент США Барак Обама и лидеры пяти стран Европейского Союза - канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Франсуа Олланд, премьер-министр Италии Маттео Ренци, премьер-министр Испании Мариано Рахой и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй согласились сохранять санкции против России до выполнения ею Минских соглашений.