Винский понимает, что стоит за разговорами о его отставке

Министр транспорта и связи Украины Иосиф ВИНСКИЙ считает, что заявления о его возможном увольнении являются элементами политической игры.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил журналистам сегодня, комментируя заявление народного депутата от БЮТ Андрея ПОРТНОВА.

«Я считаю, что это элемент политической игры… Я буду одним из первых министров, который может подать в отставку, если будет что-то не по-моему, не так, как я это вижу… И я абсолютно не буду вести никаких дискуссий по поводу своего кресла по одной причине – потому что я считаю, что я должен быть нужен на своем месте, а не наоборот», - сказал И.ВИНСКИЙ.

По словам министра, он прекрасно понимает, что такие «слухи» появляются для того, чтобы «посеять в команде разногласия».

На прошлой неделе СМИ со ссылкой на некоторых народных депутатов сообщали, что БЮТ в ближайшее время намерен инициировать ротацию на министров финансов, транспорта и связи и по защите окружающей среды.