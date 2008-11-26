Темпы снижения цен на нефтепродукты определят курс доллара

Эксперты консалтинговой компании Ukrainian Petroleum Consultants (UPECO, г. Киев) считают, что темпы снижения цен на нефтепродукты в Украине определит курс доллара. Об этом сказано в сообщении UPECO, переданном УНИАН.

В сообщении отмечается, что по итогам мониторинга цен на розничном рынке Украины за 24 дня ноября средние цены на АЗС снизились в среднем на 90 коп./литр.

При этом компания отмечает, что по отношению к 1 ноября оптовые цены на бензин А-95 в Европе снизились на 17,59% (86 долл./тонна), на дизтопливо – на 14,79% (93 долл./тонна). В свою очередь, оптовые партии бензина А-95 на внутреннем рынке страны за этот же период подешевели на 12,81% (733 грн./тонна), ДТ – на 15,08% (867 грн./тонна).

Учитывая динамику внешнего рынка, эксперты UPECO прогнозируют, что по итогам ноября суммарное снижение розничных цен достигнет 1 грн./литр, что полностью соответствует договоренностям, которые были достигнуты между участниками рынка нефтепродуктов и премьер-министром Украины 27 октября текущего года. (Договоренности предусматривали снижение розничных цен на 1 грн./литр в течение ноября, на бензин А-95 – до 4,70 грн./литр, на дизтопливо – до 5,20 грн./литр – УНИАН.)

В UPECO не исключают дальнейшего снижения. Между тем в компании обращают внимание на проблематичность прогнозирования в связи с непредсказуемой политикой Национального банка Украины.

«Выход курса доллара за пределы 6,00 грн, который был оговорен как верхняя граница 27 октября, пока нивелирован снижением цен на внешнем рынке, однако если курс гривни будет ослабевать и в дальнейшем, это будет тормозить снижение цен», – отметил исполнительный директор UPECO Сергей КУЮН.

Среди других факторов, не способствующих более активному удешевлению нефтепродуктов, он выделяет снижение потребления и высокие запасы топлива у поставщиков. «Спад продаж объясняется не столько сезонными факторами, сколько снижением спроса со стороны промышленного сектора, вынужденного сократить производство и персонал», – говорит эксперт.

Справка УНИАН. Консалтинговая компания UPECO основана в 1997 году и на сегодняшний день является одной из ведущих в Украине в сфере сбора, систематизации и анализа информации о рынках нефти и нефтепродуктов. UPECO - издатель ряда отраслевых изданий: еженедельника «НефтеРынок», ежемесячников «Современная АЗС» и OilMarket. Компания также проводит ряд нефтегазовых конференций в Украине, России и Казахстане.