Вслед за Януковичем в Москву едет Симоненко

Лидер Коммунистической партии Украины Петр СИМОНЕНКО будет представлять Украину на ХІІІ Коммунистической партии Российской Федерации, который пройдет 29-30 ноября в Москве.

Об этом сегодня на пресс-конференции в Москве сообщил лидер КПРФ Геннадий ЗЮГАНОВ.

Г.ЗЮГАНОВ отметил, что КПРФ очень тесно сотрудничает с КПУ, в первую очередь в организации акции против «втягивания» Украины в НАТО.

«Мы регулярно поддерживаем друг друга, консультируем друг друга, оказываем необходимую помощь. Мы вместе с украинскими товарищами сейчас организовывали широкое движение против НАТО», - сказал Г.ЗЮГАНОВ.

По его словам, российские и украинские коммунисты провели ряд успешных акций по срыву совместных учений украинских военных с военнослужащими стран НАТО.

«Для нас абсолютно не приемлемо НАТО в Украине», - подчеркнул он.

Г.ЗЮГАНОВ сообщил, что в работе съезда будут принимать участие представители 80 стран, в том числе Абхазии, Южной Осетии и Грузии. В съезде будет принимать более 1 тыс. участников и гостей.

Как сообщал УНИАН, в съезде партии "Единая Россия" принимал участие лидер ПР Виктор Янукович.