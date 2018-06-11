Янукович: когда я слушал Путина, у меня сердце екнуло (фоторепортаж)

В четверг в Москве лидера Партии регионов Виктора Януковича слушали делегаты съезда "Единой России". Такой массовой аудитории сам Виктор Федорович никогда не собирал, и видно, от этого был патетичен, велеречив, и, не побоимся этого слова, почти монументален. А уж по количеству оригинальных высказываний на единицу текста, пожалуй, даже рискнул переплюнуть самого ВВП с его историческим «О сортирах»…

Начал Виктор Федорович с глобальных обещаний : «Между Партией регионов и «Единой Россией», как вы знаете, заключен договор о сотрудничестве. Мы как самые влиятельные партии в наших странах будем выступать гарантом стабильности отношений между Украиной и Россией»

Из лирики: «Сегодня, когда я услышал доклад председателя партии «Единая Россия» Путина Владимира Владимировича, у меня по-хорошему ёкнуло сердце. Как нам не хватает этого консенсуса власти и народа…»

О наболевшем: «Мы живем в ситуации того, что, если эта власть дальше будет править страной, то стране будет крышка»

О сокровенном: «Переговоры ведутся не только по кандидатуре спикера. Переговоры ведутся и по переформатированию коалиции, переговоры ведутся по возможной отставке правительства»

О добрососедских отношениях: «Россия оказалась намного более готовой к кризису. Поэтому речь идет не только о координации, но и помощи Украине со стороны России»

О тяжелых временах: будь то войны или катаклизмы, народы двух стран «объединялись и побеждали». «В каждом конкретном случае народы наших стран подталкивали политиков к этому. Я уверен, что это будет так и сейчас, и причем очень скоро»

Завершая свою речь, Янукович поставил еще один рекорд – на сей раз «внутренний украинский» - одним махом подарил председателю Высшего совета партии "Единая Россия" Борису Грызлову медали с изображением всех церквей и соборов Киево-Печерской лавры.

По материалам РИА новости и УНИАН

Фото Андрея Мосиенко / УНИАН