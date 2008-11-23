Обстрелян кортеж автомобилей Качиньского и Саакашвили - СМИ

Колонна автомобилей, в которой находились президенты Польши и Грузии Лех КАЧИНЬСКИЙ и Михаил СААКАШВИЛИ, была обстреляна в воскресенье на границе с Южной Осетией. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на польский телеканал TVN24.

Президент Польши в воскресенье, 23 ноября, прибыл в Грузию для участия в торжествах, посвященных пятой годовщине Революции роз. Прямо из тбилисского аэропорта Л.КАЧИНЬСКИЙ отправился в лагерь беженцев, которые пострадали во время августовского военного конфликта на Кавказе.

«Когда мы доехали до российского патруля, с их (с российской – УНИАН) стороны раздались выстрелы. Было как минимум три серии выстрелов из карабинов», - сказал в прямом эфире телеканала министр в канцелярии главы Польши Михал КАМИНЬСКИЙ, который в составе официальной делегации находился в колонне автомобилей.

«Это были наверняка выстрелы с российской стороны, но не могу однозначно утверждать, были ли эти выстрелы в воздух или в нашу сторон», - добавил министр.

Лимузин с М.СААКАШВИЛИ и Л.КАЧИНЬСКИМ не пострадал. В президентском кортеже было 5-8 автомобилей, уточняет телеканал.

В посольстве Польши в Тбилиси подтвердили факт обстрела кортежа. «Это правда. Сегодня вечером на границе с Южной Осетией был обстрелян кортеж, в котором находились президенты Польши и Грузии», - сообщила по телефону секретарь посла Польши в Тбилиси.

По ее словам, пока неизвестно, кто стрелял.

«Президенты не пострадали. Однако программа визита несколько изменилась, поэтому мы не знаем, состоится ли назначенная на вечер пресс-конференция президента Л.КАЧИНЬСКОГО", - добавила секретарь польского посла.