Россия не может доказать документально, что Голодомора не было - эксперт

Заместитель председателя Украинского института национальной памяти, профессор Владислав ВЕРСТЮК считает, что в России нет специалистов, которые бы научно исследовали тему Голодомора, а потому там не могут документально доказать, что его не было.

Об этом он заявил 22 ноября в программе «Действующее лицо» - общем проекте Радио Свобода и «Нашего радио»:

«Фактически в России существует единственная книга Виктора КОНДРАШИНА «Трагедия российского села» и несколько кандидатских диссертаций об отдельных регионах. А украинскими архивистами было найдено свыше 200 тысяч документов, которые освещают голод. Ничего подобного Россия нам не может противопоставить», - заверяет профессор.

По его словам, в 1933 году Украина опережала на 10% по темпам роста коллективизации остальную часть Советского Союза и была коллективизирована на 70% (на то время наибольший показатель). «Поэтому можно опровергнуть версию о том, что голодомор был попыткой Сталина расправиться исключительно с крестьянством, которое не хотело идти в колхозы», - отметил В.ВЕРСТЮК

По мнению украинского ученого, проблема Голодомора на сегодня - это «большая идеологическая битва за то, будет ли формироваться новая украинская идентичность, которая будет привязана к суверенитету украинского государства, определенных культурных и ментальных традиций; и будет ли дальше воспроизводиться «украинский совок», то есть украинцы и дальше будут оставаться «советскими людьми».

«И до этого много усилий прилагает Россия», - убежден В.ВЕРСТЮК.

«Голодомор – целенаправленная политика на истребление украинского народа и способ массового усмирения украинцев, который оказался очень эффективным. Да и другого способа в Сталина не было», - подытожил профессор.