Буш направил в Киев делегацию на форум по Голодомору

Президент США Джордж Буш подписал распоряжение о составе "президентской делегации", которая от его имени примет участие в международном форуме в Киеве, посвященном 75-й годовщине Голодомора, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

Согласно распоряжению, делегацию возглавит посол США в Украине Уильям Тейлор.

В состав президентской делегации включены бывшая посол США в Финляндии Мэрилин Уэр и президент Международного республиканского института Лорн Крэйнер.

Международный форум по Голодомору состоится в столице Украины 22 ноября.