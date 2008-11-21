Буш направил в Киев делегацию на форум по Голодомору
03:07, 21 ноября 2008Политика
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Делегацию возглавит посол США
Президент США Джордж Буш подписал распоряжение о составе "президентской делегации", которая от его имени примет участие в международном форуме в Киеве, посвященном 75-й годовщине Голодомора, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Белого дома.
Согласно распоряжению, делегацию возглавит посол США в Украине Уильям Тейлор.
В состав президентской делегации включены бывшая посол США в Финляндии Мэрилин Уэр и президент Международного республиканского института Лорн Крэйнер.
Международный форум по Голодомору состоится в столице Украины 22 ноября.
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