Послы ЕС завтра дадут "зеленый свет" переговорам по безвизовому режиму с Украиной - журналист

Об этом брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк написал в своем в Twitter.

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"Похоже, что завтра послы ЕС завтра дадут зеленый свет Совету ЕС для начала переговоров с Европарламентом о предоставлении Украине безвизового режима", - написал журналист.

it looks likely that EU ambassadors tomorrow will give green light to the council to start talks with the EP on #Ukraine visa lib. — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) November 16, 2016

Как сообщал УНИАН, 15 ноября председатель Европарламента Мартин Шульц заявил, что законодательный орган ЕС готов к отмене визового режима для украинцев.

Напомним, 15 ноября европейский чиновник анонсировал, что рассмотрение вопроса предоставления Украине безвизового режима Европейскис Союзом на уровне Комитета постоянных представителей стран-членов (Coreper) состоится в четверг, 17 ноября.

«Да, этот вопрос стоит на повестке дня. В случае, если решение будет принято, мы обнародуем пресс-релиз », - сказал он.

Ожидается, что в случае принятия положительного решения, как это было для Грузии, будет согласована позиция ЕС для проведения межинституциональным переговоров.

«5 октября Комитет постоянных представителей согласовал от имени Совета позицию на переговорах по визовой либерализации для Грузии. Комитет подтвердил предложение комиссии предоставить безвизовый въезд для граждан ЕС во время поездок на территорию Грузии и для граждан этой страны во время поездок в ЕС на срок пребывания до 90 дней в течение 180-дневного периода », - говорится в документе, принятом по Грузии.