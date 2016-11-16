В Раде предлагают запретить ввоз в Украину книг, пропагандирующих государство-агрессора
17:29, 16 ноября 2016Политика
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Комитет Верховной Рады по вопросам свободы слова и информационной политики рекомендует парламенту запретить ввоз в Украину печатной продукции, в частности, книг, пропагандирующих государство-агрессора.
В законопроекте речь идет о книгах, которые напечатаны не только в России, но и в других странах / УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, такое решение было принято сегодня на заседании комитета.
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В законопроекте говорится о книгах, которые напечатаны не только в России, но и в других странах. Предлагается запретить ввоз и распространение таких книг на территории Украины в объемах более 10 экземпляров.
Документ также предусматривает, что определять печатную продукцию на предмет того, пропагандирует ли она государство-агрессора, будет специальный экспертный совет, члены которого будут работать на общественных началах.
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