В Раде предлагают запретить ввоз в Украину книг, пропагандирующих государство-агрессора

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение было принято сегодня на заседании комитета.

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В законопроекте говорится о книгах, которые напечатаны не только в России, но и в других странах. Предлагается запретить ввоз и распространение таких книг на территории Украины в объемах более 10 экземпляров.

Документ также предусматривает, что определять печатную продукцию на предмет того, пропагандирует ли она государство-агрессора, будет специальный экспертный совет, члены которого будут работать на общественных началах.