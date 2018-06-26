Пушечное мясо для правящей коалиции

Верховная Рада начала процесс ликвидации конституционного института императивного мандата несколько странным образом.

12 сентября по инициативе первого вице-спикера Адама Мартынюка за основу взят проект изменений в регламент ВР, которыми отменяется один рудимент смешанной или мажоритарной избирательной системы – нижний предел количественного состава фракций парламента. Но опять вводится другой рудимент той же избирательной системы – депутатские группы внефракционных парламентариев. Внефракционными депутаты могут стать в результате исключения их из фракции без согласования с их желанием.

Мартынюк не злоупотреблял юридическими тонкостями Аргументы для этих изменений у автора проекта Мартынюка не отличаются юридическими тонкостями. Просто, по его словам, жизнь меняется, и регламент ВР должен меняться вместе с ней. Этот тезис, кстати, следует запомнить, потому что он и в дальнейшем, судя по всему, будет отныне ключевым чуть ли не для большинства законотворческих решений ВР.

Но в данном конкретном случае, по версии господина Мартынюка, “жизнь” заставила его перво-наперво позаботиться о судьбе фракции БЮТ, которая после исключения из нее нескольких “перебежчиков” в правящую коалицию, численно сократилась. По мнению первого вице-спикера, это явление требует на основании действующих норм регламента распустить фракцию, поскольку фракция стала количественно меньше, чем ее “минимальный состав”. Потому, спасая БЮТ, он и предложил упразднить “драконовские” нормы регламента.

Правда, члены БЮТ попросили Мартынюка не слишком переживать за судьбу их фракции, тем более что он неграмотно читает упомянутую норму регламента. У каждой из фракций ВР, сформированных по результатам выборов в единственном и неповторимом количестве депутатов, прошедших по спискам, не может быть “минимального” или максимального” предела численности. Зато может быть минимальная численность фракции, и она в настоящее время касается именно КПУ...

В этом пункте “бютовцев” поддержал и спикер Мороз, который вспомнил, что минимальное число членов фракции определяется уровнем проходного барьера в ВР и составляет 14 депутатов.

Но в целом – и регламентный комитет это поддержал – согласились, что в условиях пропорциональной системы вопрос о количественном составе фракции вообще не имеет смысла в регламенте, поскольку это количество определяют избиратели путем голосования за избирательные списки.

Однако здравый смысл не помог при голосовании.

Не помог он и в вопросе о введении для исключенных из фракций депутатов специальных групп внефракционных. Собственно, именно для этих депутатов, которых нельзя ограничить количественно, и понадобилось отменять нижнюю границу фракционной численности. Дополнительная норма регламента также указывает, что внефракционные могут самостоятельно определяться, принадлежат они к оппозиции или к коалиции...

Изменения в регламент 12 сентября постановили “за основу” 244 голосами, а окончательное решение – и то лишь благодаря процедурным требованиям – отложено...

Статус перебежчикам!

В целом сама идея этих изменений не вызывает сомнений и достаточно широко обсуждалась еще до вступления в силу новой Конституции: они делаются для того, чтобы как-то обеспечить статус перебежчиков из БЮТ и “Нашей Украины”, которые уже присоединились или собираются присоединиться к правящей коалиции. Объяснение простое – они не могут вступить в другую фракцию коалиции, потому что это, согласно Конституции, будет означать потерю мандата.

Собственно, получить “свободу” от политической силы, которая привела таких политических деятелей в парламент, не особенно тяжело: достаточно спровоцировать свое исключение путем нарушения фракционной дисциплины и нескольких “неправильных” голосований. Или же просто договориться с руководством фракции, которое таким способом просто будет “делегировать” определенных “перебежчиков” в правящую коалицию под шумные инвективы.

Поэтому сразу можно предвидеть, что когда такие внефракционные группы будут достаточно большими, то последующие изменения в регламент должны дать им все другие права, положенные полноценным фракциям. В частности, представительство в согласительном совете ВР, а то и квоты в парламентских комитетах.

Так что даже в этом смысле у парламента впереди большая организационная работа под уже заявленным лозунгом “жизнь меняется”...

Но на нынешний момент вся эта регламентная “механика” второстепенна. Хотя она полностью перечеркивает действующую пропорциональную систему выборов и, соответственно, построенную на ней парламентско-президентскую конституционную модель.

Сейчас актуально, какие именно такие изменения будут, и будут ли вообще, использованы членами фракций БЮТ и прежде всего “Нашей Украины” на завершающем этапе широкого коалиционирования.

Почему меньшинство против? К чести членов этих двух фракций, следует отметить, что 244 голоса, отданные за проект изменений в первом чтении, указывают на неучастие в голосовании именно тех сил, ради которых все и происходит. 244 – это как раз то, уже с перебежчиками, количество нынешней антикризисной коалиции, которое жаждет расширения.

Почему так произошло? Ведь поддержка проекта от Мартынюка со стороны потенциальных “внефракционных” одновременно пригодилась бы им и как повод обрести этот статус путем исключения из своих фракций? И для них это был бы выгодный “пакет”?

То ли в БЮТ до сих пор действует определенная дисциплина, хотя и здесь будущий вице-спикер Томенко уже выделил три группы депутатов с разными интересами? Держится ли фракция по согласию с руководством, ведущим торг за статус оппозиции для себя и, возможно, за лучшие условия “делегирования” своих людей в коалицию?

То ли в “Нашей Украине” действительно придерживаются установки, что либо в коалицию пойдет вся фракция, либо никто? То ли продолжается спор, кто именно – участники коалиции или участники оппозиционного объединения – оставят за собой общее название фракции “Наша Украина”?

Эти секреты остаются нераскрытыми.

Хотя определенные ответы следуют и из самого факта инициативы от антикризовиков, которые лишь на словах демонстрируют покой и беззаботность в отношении расширения, но на самом деле все же заботятся об укреплении своей стабильности. Все-таки бодрые шаги господина Януковича в сторону ЕС и НАТО начинают беспокоить господина Симоненко. И он не забывает подставить премьеру в канун визита к Брюсселю ногу в виде требования вступить в ЕЭП раньше, чем в ВТО.

Следовательно, для стабильности действующей антикризисной коалиции есть угрозы, и потому именно коммунисты инициируют ее расширение без фракционных брендов НУ и БЮТ.

Действительно, вступление в Коалицию национального единства всей фракции “Нашей Украины” уже начинает выглядеть слишком обременительно, особенно для коммунистов, которые так и не признают Универсал, который тянет за собой НУ.

Да и Партию регионов “Наша Украина” связывает по рукам в вопросах программы, бюджета, не говоря уже о должностях. Одним словом, аппетиты “нашеукраинцев” со временем растут (для народа их оправдывают национальными интересами), а делиться никто не хочет.

Пушечное мясо коалиции

А вот если в антикризисную коалицию, и без претензий на смену названия, и без всяких универсалов придут бездомные внефракционные депутаты, – то это уже совсем другое дело.

Это будет пушечное мясо коалиции, от которого можно требовать не просто преодолевать вето Президента, но и вносить изменения в Конституцию.

Для начала можно ввести совместительство депутатов и министров, о которых так заботится нынешнее правительство в проекте закона о Кабмине, тот же пожизненный статус министров и т. д. И уж заодно – вовсе отменить императивный мандат, а также вернуть смешанную, а то и чисто мажоритарную систему выборов, переписав формулу создания коалиции и правительства.

Ведь сейчас пошла мода ругать пропорциональную систему как себя не оправдавшую. Хотя не оправдали себя лишь политические силы, которые ею воспользовались.

Но внефракционные депутаты, которых коалиция намерена употребить с упомянутой целью, – будут после очередных новаций сугубо одноразовым расходным материалом. Так же, как большинство тех, кто в прежнем созыве менял Конституцию.

В то же время партийные или блоковые бренды останутся, возможно, если не за меньшинством, то за некоторым большинством бывших “оранжевых”. И одно дело, когда они будут находиться в оппозиции к правительству и правящей коалиции, и другая, когда в подавляющем меньшинстве останется поддерживаемый ими Президент. Чего, собственно, тоже добиваются антикризовики.

Возможно, лишь это понимание пока остановило руки претендентов на “почетный” статус “пушечного мяса” коалиции из БЮТ и НУ? А может, они просто еще не составили цену за неизбежную последующую утилизацию?

Обсуждая проект господина Мартынюка, один из лидеров БЮТ Александр Турчинов упомянул (в контексте переходов из фракции во фракцию) парламентскую коррупцию.

Но почему-то во время обсуждения другого вопроса – об отчете (на следующей неделе) следственной комиссии по делу подкупа депутатов во время спикериады, – не потребовал, чтобы эта комиссия действовала на постоянной основе. Ведь сам по себе новый-старый принцип формирования парламентских структур просто требует постоянного контроля...

Ирина Погорелова