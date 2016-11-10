На Банковой заговорили о визите Порошенко в США
15:12, 10 ноября 2016Политика
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Заместитель главы Администрации президента Украины Константин Елисеев рассчитывает, что глава государства Петр Порошенко совершит визит в США в феврале 2017 года.
Президент Украины Петр Порошенко / УНИАН
Об этом он сказал в эфире телеканала "Украина".
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"Мы будем налаживать диалог. Уже первые сигналы переданы Вашингтону, в частности президент (Порошенко) пригласил президента Трампа после инаугурации посетить в удобное время Украину. И во-вторых, мы рассчитываем, что в следующем году, в феврале наш президент осуществит визит в США", - заявил Елисеев.
Как известно, по предварительным данным, на выборах президента США победил кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп.
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