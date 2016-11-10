На Банковой заговорили о визите Порошенко в США

Об этом он сказал в эфире телеканала "Украина".

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"Мы будем налаживать диалог. Уже первые сигналы переданы Вашингтону, в частности президент (Порошенко) пригласил президента Трампа после инаугурации посетить в удобное время Украину. И во-вторых, мы рассчитываем, что в следующем году, в феврале наш президент осуществит визит в США", - заявил Елисеев.

Как известно, по предварительным данным, на выборах президента США победил кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп.