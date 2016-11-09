Трамп одержал победу благодаря мужчинам, пожилым избирателям и "белым" – инфографика ВВС
Кандидату от республиканцев на пост президента США Дональду Трампу обеспечили победу ранее "демократические" штаты, включая Пенсильванию, Флориду, Огайо и Айову, которые проголосовали за республиканцев.
Как сообщает ВВС, по данным экзитполов, за Трампа чаще голосовали мужчины - 53% мужчин проголосовали за республиканца, в то время как 54% женщин поддержали Хиллари Клинтон.
Кроме того, поддержка Трампа была сильнее среди пожилого населения.
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По данным экзитполов, чем старше возрастная категория – тем больше голосов за кандидата от республиканцев.
Вместе с тем Трампа поддержало большинство "белых" избирателей – 58%, когда "черные" отдали лишь 8% голосов.
Как сообщал УНИАН, победа Трампа стала очевидной после подсчета голосов в штате Висконсин. С учетом его победы в этом штате он набрал более 270 голосов, необходимых для победы.