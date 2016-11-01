Депутаты хотят, чтобы министрам отменили повышение зарплат "задним числом"

Об этом он сказал в Верховной Раде после отмены решения о повышении зарплат народным депутатам, пишет Украинская правда.

"Я не хочу даже говорить о постановлении, которое касалось нас, потому что я привлекал внимание к этой проблеме, когда голосовалось постановление в этом зале. Ибо это недопустимая вещь в стране, экономика которой за два года упала на 16% и которая находится в состоянии войны. Слава Богу, эта часть темы закрыта", – сказал Пинзеник.

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"Когда мы слышали оценку правительства этого решения, мы услышали: это решение не актуально. Я полностью согласен с такой позицией правительства, но время ли было три месяца назад поднимать оклады министрам в 2,5 раза? Что изменилось за 3 месяца?" – добавил он.

"Поэтому я предлагаю парламенту обратиться к правительству и рекомендовать правительству отменить июльское повышение окладов министрам и другим высокопоставленным чиновникам. Когда стране трудно, то власть первая должна показывать пример готовности идти на жертвы", – заявил Пинзеник.

Перед тем утром лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко заявила, что правительство "задним числом", с 1 мая, повысило себе зарплаты в 2-2,5 раза.

После выступления Пинзеника Тимошенко поддержала: "Фракция "Батькивщина", безусловно, будет голосовать за то, чтобы включить это постановление – обязательства Кабинета министров, требование от них отменить постановление от 27 июля 2016 года №493 (т. е.) об отмене повышения...Гройсману, всем министрам в 2,5 раза заработной платы".

"Но в то же время они сделали это задним числом. Они приняли постановление 27 июля, по 100 тысяч гривен в месяц заработную плату, а ввели ее в действие 1 мая", – подчеркнула она.

"И поэтому мы требуем, чтобы не только было требование к Кабинету министров отменить это постановление, а еще и вернуть незаконно уплаченные деньги задним числом. Потому что это вопиющее нарушение закона. И мы просим поставить это на поименное голосование", – заявила Тимошенко.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада приняла в целом постановление, которое отменяет недавнее решение парламента о повышении зарплат депутатам в 2-2,5 раза – до более 40 тыс. грн.