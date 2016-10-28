В Польше суд отобрал здание у российских дипломатов

Сначала дом был отелем и резиденцией для российских дипломатов. Право входить на его территорию имели только уполномоченные лица с СССР, а вскоре – из Российской Федерации, передает Польское Радио.

Приговор было вынесен в заочном режиме, решение суда должно быть выполнено немедленно.

Читайте такжеКиев и ЕС обсуждают создание миссии для мониторинга ситуации в оккупированном Крыму

"Следует отметить, что Российская Федерация не ответила на иск, на суде не было никого из ее представителей", – объясняет судья.

Дела, касающиеся собственности и платы за дипломатические представительства, уже давно является спорным вопросом между Польшей и Россией.

Ранее российские СМИ сообщили об открытии в чешском городе Остраве (Северная Моравия) учреждения, названного "представительством ДНР".