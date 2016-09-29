"Представительство ДНР" в Чехии предупредили о возможной ликвидации

Об этом говорится в письме, которое получило Радио Свобода в ответ на запрос относительно правовых оснований регистрации этого объединения.

Как отмечается в письме, Краевой суд Остравы 23 сентября обратил внимание «Представительского центра ДНР» на «несоответствие между тем, как он внесен в публичный реестр юридических лиц, и реальным состоянием относительно того, каким является название представительства, его цели и деятельность, и относительно его основания».

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В письме Краевого суда также отмечается, что этот суд установил объединению срок для исправления нарушений действующего чешского законодательства. В случае, если «Представительский центр ДНР» не исправит нарушения в установленный судом срок, «будет начат процесс его ликвидации».

Суд добавил, что 14 сентября получил письмо от министра иностранных дел Чехии Лубомира Заоралека, который предложил суду ликвидировать общественное объединение «Представительский центр ДНР» на основании статьи закона, предусматривающего такую ликвидацию в случае, если целью организации является: нарушение прав человека на почве национальности, пола, расы, происхождения, убеждений, веры или социального положения, разжигание ненависти и нетерпимости, поддержка насилия или выполнение функций государственного или публичного органа без законных полномочий.

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Но судья пришел к выводу, что, прежде чем начинать процесс такой ликвидации, суд должен предупредить объединение о необходимости исправить нарушения.

В письме также отмечается, что факт регистрации в Чехии представительства так называемой «ДНР» «ни в коем случае не означает и не может означать, что этим действием состоялось признание существования так называемой Донецкой народной республики».

Краевой суд в городе Остраве, говорится в письме, «полностью признает официальную позицию Министерства иностранных дел Чехии, произнесенную 29 августа 2016 года, о том, что самоназванную «Донецкую народную республику» Чехия как государство не признает».

Напомним, 1 сентября в Остраве устроили открытие «Представительского центра ДНР», которое представители группировки «ДНР» назвали первым своим «дипломатическим учреждением» в Европе.

МИД Чехии заверил, что никаких дипломатических полномочий он не имеет и зарегистрирован как общественное объединение. В дипломатическом ведомстве Чехии тогда сообщали, что решили через суд добиваться ликвидации этой организации.