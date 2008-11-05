Винницкий губернатор заявляет, что Ющенко не принял его отставку

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО не принял отставку Александра ДОМБРОВСКОГО с должности председателя Винницкой областной государственной администрации.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил сам председатель Винницкой ОГА А.ДОМБРОВСКИЙ.

"Глава государства Виктор ЮЩЕНКО не принял мою отставку. В связи с непростой ситуацией в стране он поручил мне предпринять необходимый комплекс мер по минимизации последствий финансово-экономического кризиса в регионе", - сказал А.ДОМБРОВСКИЙ.

По словам губернатора, "сегодня не время для эмоций и политических конфронтаций".

Как сообщал УНИАН, 10 октября В.ЮЩЕНКО объявил выговор председателю Винницкой ОГА А.ДОМБРОВСКОМУ за нарушение требований Указа Президента Украины от 11 февраля 2008 года №117 «О служебных командировках в пределах Украины председателей местных государственных администраций».

В свою очередь А.ДОМБРОВСКИЙ 14 октября выступил с заявлением, что считает невозможным дальнейшее пребывание в должности руководителя облгосадминистрации в связи с несогласием с той оценкой его работы, которая фактически дана в Указе Президента Украины.