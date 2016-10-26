26 октября в Минске пройдет заседание контактной группы по Донбассу – Тандит

Об этом в эфире 5 канала заявил советник председателя СБУ Юрий Тандит.

Читайте такжеКлимкин признал изменение позиции Украины: сначала выборы, потом - контроль границы

"Самое главное, что уже обозначены эти три точки, по которым мы выполняем договоренности. Мы говорим о том, что будут отводится войска, и по трем населенным пунктам уже ведется работа, причем это была украинская инициатива. Пока принимаются решения на самом верху по инициативе политиков, мы реализуем этот план. Нам необходим этот опыт, который у нас есть, двигаться дальше и по другим населенным пунктам, что и будет реализовываться по "Минску". Уже часть делегации поехала", – сообщил Тандит.

"Для меня важное заседание гуманитарной подгруппы, на которой будет решаться приоритетный вопрос – это освобождение заложников, это для нас очень важно, поэтому встречи в Минске, которые проходят как минимум каждые две недели, имеют для нас фундаментальное значение", – добавил он.