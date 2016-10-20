Порошенко: Украина настаивает на освобождении заложников в формате "всех на всех"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко на пресс-конференции по итогам переговоров лидеров стран «нормандской четверки» сегодня в Берлине.

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«Было поддержано украинское предложение о беспрепятственном доступе Международного комитета Красного Креста ко всем незаконно удерживаемым (заложникам на Донбассе - УНИАН) и я думаю, что это улучшит гуманитарные условия, в которых содержатся заложники на оккупированной территории и надеюсь, что будут основания поставить этот вопрос и по задержанным на территории РФ», - отметил президент.

«Будет отдельное заявление, что мы настаиваем на немедленном освобождении всех заложников в формате «всех на всех» и я уверен в том, что это наконец должно придать очередной толчок, потому что этот процесс при бездействии российской стороны был остановлен на очень длительное время», - заявил он.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко во время переговоров лидеров стран "нормандской четверки" в Берлине с участием канцлера Германии Ангелы Меркель, президентов Франции Франсуа Олланда и России Владимира Путина подчеркнул, что РФ должна допустить к задержанному в Москве украинскому журналисту Романа Сущенко адвокатов, консула и представителей Международного комитета Красного Креста.