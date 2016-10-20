Допрос Януковича в качестве свидетеля может состояться в ноябре - адвокат

Бывшего президента Виктор Янукович могут допросить по делу против экс-беркутовцев в ноябре. Об этом сообщил адвокат Януковича Виталий Сердюк, пишет УП.

Он отметил, что сейчас ведется подготовка к судебному заседанию, которое состоится в Ростове-на-Дону. Дата заседания должна быть согласована после того, как пакет документов, подготовленный украинским Минюстом и передан России, дойдет до райсуда Ростова.

Дату райсуд Ростова будет согласовывать со Святошинским судом в Киеве, который рассматривает дело экс-беркутовцев. По словам Сердюка, обычно это происходит в телефонном режиме.

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«Далее ростовский суд должен подготовить необходимую для видеоконференции технику. Янукович придет в суд в Ростове и предоставит свои показания, которые будут транслироваться в процессе заседания Святошинского суда. Это будет обычное судебное заседание, Янукович будет допрошен в качестве свидетеля», - пояснил Сердюк, добавив «Я имею надежду, что это произойдет в ноябре».

Напомним, Генпрокуратура в 2014 году передала в суд уголовное производство против экс-«беркутовцев» Сергея Зинченко и Павла Аброськина по подозрению в убийстве 39 активистов Майдана.

10 февраля 2016 года в ГПУ заявили о завершении расследования и направили в суд уголовное производство против еще трех экс-«беркутовцев» Александра Маринченко, Сергея Тамтури и Олега Янишевского.

По данным прокуратуры, этим лицам инкриминируется совершение теракта, превышение служебных обязанностей, умышленное убийство, покушение на убийство, препятствовании проведению мирных митингов и собраний, похищение и сокрытие оружия после совершения преступления. Уголовные производства против всех подозреваемых бывших бойцов «Беркута» объединены в одно.

27 сентября 2016 года Святошинский райсуд Киева продлил срок содержания под стражей 5 экс-«беркутовцам» еще на 60 суток.