Расстрел активистов Майдана: кремлевские СМИ сообщили, когда могут допросить Януковича
16:25, 19 октября 2016Политика
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Экс-президента Украины Виктора Януковича и бывшего командующего Внутренними войсками МВД Станислава Шуляка могут допросить по видеосвязи в качестве свидетелей по делу о расстреле активистов Майдана в Киеве 20 февраля 2014 года после решения российского суда.
Экс-президент Украины Виктор Янукович / REUTERS
Об этом сообщает прокремлевское агентство РИА Новости со ссылкой на источник.
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"Российское ведомство направило запрос о проведении допроса Януковича и Шуляка по видеосвязи в ростовский суд. Решение об организации процессуальных действий принимает суд, который сейчас будет решать вопрос, будет искать всех граждан, в отношении которых направлен запрос и после этого, вероятно, будет организовывать допрос, это все решать суду", - сказал собеседник агентства.
Как сообщал УНИАН, адвокаты Януковича ожидают, что его допрос, который будет проходить в дистанционном режиме в виде видеоконференции, состоится до конца осени.
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