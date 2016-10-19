Расстрел активистов Майдана: кремлевские СМИ сообщили, когда могут допросить Януковича

Об этом сообщает прокремлевское агентство РИА Новости со ссылкой на источник.

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"Российское ведомство направило запрос о проведении допроса Януковича и Шуляка по видеосвязи в ростовский суд. Решение об организации процессуальных действий принимает суд, который сейчас будет решать вопрос, будет искать всех граждан, в отношении которых направлен запрос и после этого, вероятно, будет организовывать допрос, это все решать суду", - сказал собеседник агентства.

Как сообщал УНИАН, адвокаты Януковича ожидают, что его допрос, который будет проходить в дистанционном режиме в виде видеоконференции, состоится до конца осени.