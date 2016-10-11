Суд исследовал результаты двух противоречивых экспертиз по делу против экс-"беркутовцев"

Как передает корреспондент УНИАН, коллизия заключается в том, что первичная экспертиза по результатом исследования тела потерпевшего судмедэкспертом говорит, что он получил 2 огнестрельных ранения в шею и бедро в направлении слева направо.

Что, по мнению защитников экс-«беркутовцев», свидетельствует о том, что стреляли не из-за бетонных баррикад возле верхнего выхода метро «Крещатик», а с противоположной стороны - из гостиницы «Украина».

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Прокуроры и адвокаты потерпевших апеллируют к повторной комплексной экспертизы, которая доказывает обратное: ранение потерпевший получил в результате ранений с правой стороны, то есть со стороны, где располагались экс-«беркутовцы».

Как отмечают прокуроры и защитники потерпевших, первая экспертиза была ошибочной, эксперты неправильно указали входные и выходные отверстия на теле потерпевшего.

Сегодня в судебном заседании были исследованы видеоматериалы и фотографии с видео момента гибели потерпевшего Евгения Котляра, что, по убеждению прокуроров и защитников потерпевших, как и комплексная экспертиза, доказывают, что выстрелы произошли именно со стороны экс-«беркутовцев».

Как сообщал УНИАН, Генпрокуратура в 2014 году передала в суд уголовное производство против экс-«беркутовцев» Сергея Зинченко и Павла Аброськина по подозрению в убийстве 39 активистов Майдана.

10 февраля 2016 года в ГПУ заявили о завершении расследования и направили в суд уголовное производство против еще трех экс-«беркутовцев» Александра Маринченко, Сергея Тамтури и Олега Янишевского. По данным прокуратуры, этим лицам инкриминируется совершение теракта, превышение служебных обязанностей, умышленное убийство, покушение на убийство, препятствовании проведению мирных митингов и собраний, похищение и сокрытие оружия после совершения преступления.

Уголовные производства против всех подозреваемых бывших бойцов «Беркута» объединены в одно.

27 сентября 2016 года Святошинский райсуд Киева продлил срок содержания под стражей 5 экс-«беркутовцам» еще на 60 суток.