Кучма прокомментировал итоги переговоров "нормандской четверки"

Об этом говорится в комментарии Кучмы по итогам встречи лидеров стран «нормандской четверки» в Берлине, который в Facebook опубликовала его пресс-секретарь Дарка Олифер.

"Если судить по комментарию президента Петра Порошенко, который он сделал по окончанию встречи, то, бесспорно, это шаг вперед. Правда, надо проанализировать, что сказали остальные участники Нормандской четверки. Кстати, многие ожидали их совместного заявления. Его отсутствие свидетельствует, что общее мнение еще далеко не достигнуто. Считаю также очень правильным подтверждение на встрече безальтернативности Нормандского формата и Минских соглашений", - заявил Кучма.

Читайте такжеУкраина получит контроль над границей только "в конце процесса" - Меркель

"Конечно, положительным шагом является договоренность относительно подготовки дорожной карты имплементации Минских соглашений. И очень правильно, что ее разработку поручили министрам иностранных дел, которые на это имеют и право, и обязанности. В отличие от Трехсторонней контактной группы, которая только может давать предложения и рекомендации", - заявил он.

Также Кучма отметил: "Хотя, судя по комментариям участников встречи, есть сомнение, удастся ли в дорожной карте предусмотреть все то, что нужно для реального обеспечения мира на Донбассе".

Как сообщал УНИАН, 19 октября в Берлине состоялись переговоры президента Украины Порошенко, канцлера Германии Ангелы Меркель, президента Франции Франсуа Олланда и президента РФ Владимира Путина.

На пресс-конференции по итогам переговоров Порошенко заявил, что основа проекта «дорожной карты» выполнения Минских соглашений должна быть утверждена главами МИД «нормандского формата» до конца ноября.

По его словам, лидеры стран «нормандского формат» утвердили немецкие и французские предложения по основе «дорожной карты» выполнения Минских соглашений.