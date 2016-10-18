Песков о заявлении Захарченко: Влияние России на представителей Донбасса не безгранично

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В частности, отвечая на вопрос УНИАН, как будет реагировать Кремль на слова Захарченко о войне с Украиной, Песков сказал: «Я не являюсь пресс-секретарем Захарченко. Я могу только сказать только то, что мы повторяем всегда. Безусловно Россия обладает влиянием на представителей Донбасса, но это влияние не безгранично».

Читайте такжеПесков: "Моторолу" героизирует российское общество, а не государство

Также отвечая на вопрос, можно ли говорить, что убийство «Моторолы» стало причиной участия президента РФ Владимира Путина в переговорах в «нормандском формате», Песков отметил: «Нет, так сказать нельзя».

«Хотя, действительно, ситуация в плане безопасности линии разграничения оставляет желать лучшего, провокации продолжаются. Вполне объяснима такая эмоциональная реакция представителей Донбасса (на убийство «Моторолы»), и, конечно, это все не способствует процессу выхода на реализацию Минских договоренностей», - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, 16 октября директор Департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко сообщил, что в Донецке уничтожен террорист Арсений Павлов ("Моторола"). В Украине он обвиняется в военных преступлениях, в том числе в расстреле пленных.

Главарь боевиков "ДНР" Александр Захарченко заявил, что «покушением» на «Моторолу» Киев "объявил войну "ДНР".