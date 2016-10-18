Уничтожение "Моторолы": российские оппозиционеры назвали еще одну возможную версию ликвидации террориста

Об этом рассказал источник в военных структурах самопровозглашенных республик, передает "Открытая Россия", основателем которого является оппозиционер РФ Михаил Ходорковский.

"Не секрет, что зарабатывать деньги на войне Арсен Павлов пытался еще во время активных боев за Донецкий аэропорт. Вместе с другим "полевым командиром" Михаилом Толстых (по прозвищу "Гиви") "Моторола" фактически своевольно ограничил доступ журналистов в зону боевых действий, небескорыстно предоставив монополию на эксклюзивные материалы одному из прокремлевских сайтов", - говорится в сообщении.

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"Но после завершения активной фазы боев на Донбасс начали возвращаться бизнесмены, уехавшие из-за войны. Вполне возможно, "Моторола" стал жертвой вот этих повозвращавшихся", — считает источник.

Напомним, одного из главарей боевиков "ДНР" Арсена Павлова, известного как "Моторола", ликвидировали вечером 16 октября. По предварительной информации, его взорвали в лифте дома, в котором он проживал.

Ранее главарь боевиков "ДНР" Александр Захарченко заявил, что покушением на Арсения Павлова ("Моторолу") Киев "объявил войну "ДНР". Вскоре в "ДНР" заявили, что им известно, кто заказал убийство террориста "Моторолы".