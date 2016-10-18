Путин таки примет участие в "нормандской встрече" в Берлине - правительство Германии

Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на заявление представителя правительства ФРГ Штеффена Зайберта.

Лидеры Германии, Украины, Франции и РФ обсудят дальнейшие шаги в реализации минского мирного процесса.

Последняя встреча в "нормандском формате", на которой лидеры четырех стран обсуждали мирное урегулирование ситуации на Донбассе, состоялась более года назад.

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Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко, пребывая с официальным визитом в Норвегии, провел телефонный разговор в трехстороннем формате с участием президента Франции Олланда и канцлера ФРГ Меркель, в ходе которого была достигнута договоренность о проведении 19 октября в Берлине встречи глав государств в «нормандском формате».