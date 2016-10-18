Завтра в Берлине встретятся лидеры "нормандской четверки"

Об этом сообщили в пресс-службе президента Украины.

Порошенко, находясь с официальным визитом в Норвегии, провел телефонный разговор в трехстороннем формате с участием президента Франции Франсуа Олланда и канцлера ФРГ Ангелы Меркель.

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Отмечается, что собеседники обсудили ситуацию с безопасностью на Донбассе.

"Собеседники договорились провести 19 октября в Берлине встречу глав государств в "нормандском формате" для побуждения России выполнить часть Минских договоренностей, касающуюся безопасности", - говорится в сообщении.

Участие Путина в "нормандской" встречи в среду подтвердил представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт, сообщает Die Welt.

Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что встреча глав государств "нормандской четверки" 19 октября в Берлине вряд ли состоится.