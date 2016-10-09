Глава МИД советует украинцам трижды подумать, прежде чем ехать в Россию

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин советует украинцам трижды подумать, прежде чем ехать в Россию.

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Об этом сказал в эфире телеканала «112 Украина».

«Мы знаем десятки случаев, когда фабриковались вещи, – когда украинцам засовывали наркотики, обвиняли в чем угодно. Это еще один случай (задержание в Москве украинского журналиста Романа Сущенко – УНИАН). Мы понимаем, что это не единственный возможный случай, поэтому мы и говорим, что каждый украинец, который реально едет в Россию, должен трижды подумать, ехать ли, и ехать при каких обстоятельствах», - заявил Климкин.

Как сообщал УНИАН, ФСБ РФ 30 сентября задержала Сущенко в Москве, объявив его сотрудником украинской разведки, который якобы "целенаправленно собирал сведения, представляющие государственную тайну, о деятельности вооруженных сил и войск национальной гвардии Российской Федерации". В отношении Сущенко возбуждено уголовное дело по статье "шпионаж". Суд в Москве постановил арестовать журналиста до 30 ноября.

МИД Украины передал первому секретарю посольства РФ в Украине Ивану Заворину ноту протеста в связи с незаконным задержанием Сущенко.

8 октября источник сообщил УНИАН, что Россия намеренно изолирует Сущенко, допуск консула Украины к нему назначен аж на 14 октября.

Позже Сущенко рассказал журналистам "Новой газеты", которые посетили его в СИЗО, что сутки после задержания ему не давали пить и есть.