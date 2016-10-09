Арест украинского журналиста в РФ: Сущенко сутки не давали пить и есть, похудел на 6 килограммов

Арестованному в России корреспонденту информагентства "Укринформ" Роману Сущенко сутки после задержания не давали ни еды, ни воды, и за время, проведенное в СИЗО, он похудел примерно на 6 кг.

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Об этом Сущенко рассказал посетившим его в московском СИЗО "Лефортово" журналистам "Новой газеты".

"Спрашиваем Романа, оказывалось ли на него физическое давление. Сущенко говорит, что нет. Но в первые сутки было психологическое давление. И еще в эти первые сутки ему не давали ни еды, ни воды. А первый раз после задержания его покормили в "Лефортово", - написали журналисты.

Как рассказал Сущенко, он похудел приблизительно на 6 килограммов.

Журналисты также отметили, что Сущенко в «Лефортово» вернули личные вещи, но забрали казенные, то есть сменной одежды у него нет.

Украинский журналист также сообщил своим российским коллегам, что воду из-под крана он не пьет, а другой не дают, поэтому он пьет чай, который два раза в день разносят заключенным.

Журналисты "Новой газеты" отметили, что Сущенко по-прежнему находится в карантинной камере.

«В помещении полнейший аскетизм. Из посуды: металлическая тарелка, ложка, кружка. Три книги: Булгаков, Пикуль и русско-французский словарь. Несколько листов бумаги и ручка», - сказано в публикации издания.

Журналист сообщил, что ручку ему выдают утром, а вечером забирают.

Как сообщал УНИАН, ФСБ РФ 30 сентября задержала Сущенко в Москве, объявив его сотрудником украинской разведки, который якобы "целенаправленно собирал сведения, представляющие государственную тайну, о деятельности вооруженных сил и войск национальной гвардии Российской Федерации". В отношении Сущенко возбуждено уголовное дело по статье "шпионаж". Суд в Москве постановил арестовать журналиста до 30 ноября.

Все суды по делу Сущенко состоятся в закрытом режиме.

МИД Украины передал первому секретарю посольства РФ в Украине Ивану Заворину ноту протеста в связи с незаконным задержанием Сущенко.

8 октября источник сообщил УНИАН, что Россия намеренно изолирует Сущенко, допуск консула Украины к нему назначен только на 14 октября.