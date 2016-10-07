МИД о введении визового режима с Россией: вопрос прорабатывается на предмет рисков
Вопрос возможного введения визового режима для граждан России прорабатывается МИД на предмет рисков.
Об этом заявил замдиректора департамента консульской службы, начальник управления консульского обслуживания МИД Александр Гаман, передает Радио Свобода.
"Вопрос возможного введения визового режима для граждан России прорабатывается МИД на предмет рисков и возник не сегодня", - заявил он.
Читайте такжеВ МИД объяснили, как усилили контроль за пересечением границы россиянамиКак сообщал УНИАН, Рада 6 октября так и не рассмотрела внесенный в повестку дня вопрос о возможном введении визового режима с Россией.
3 октября председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий во время Согласительного совета председателей фракций и комитетов предложил обсудить возможность введения визового режима с Россией и расширение санкций в отношении РФ. Спикер напомнил, что в начале 2016 года он внес в парламент проект постановления об обращении к Кабинету министров относительно прекращения действия соглашения между правительствами Украины и РФ о безвизовых поездках граждан.