Порошенко о введении визового режима с Россией: решение должна принимать Рада

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время встречи в Киевском национальном университете имени Т.Шевченко со студентами-историками по случаю 150-летия со дня рождения Михаила Грушевского.

На вопрос о перспективах введения Украиной визового режима с Россией Порошенко ответил: «Я ожидаю решения парламента».

Как отметил президент, соответствующий вопрос требует дискуссии с украинской общественностью.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 6 октября, Верховная Рада планирует обратиться к правительству относительно прекращения действия соглашения между правительствами Украины и РФ о безвизовых поездках граждан.

3 октября председатель Верховной Рады Андрей Парубий на Согласительном совете предложил обсудить возможность введения визового режима с Россией и расширения санкций в отношении РФ. Он напомнил, что в начале 2016 года внес в парламент проект постановления об обращении к Кабинету министров относительно прекращения действия соглашения между правительствами Украины и РФ о безвизовых поездках граждан. Позже в тот же день Парубий спрогнозировал, что парламент рассмотрит вопрос о введении визового режима с РФ уже на этой сессии.

Фракции «Народный фронт», «Батькивщина», «Самопомич» заявляли, что намерены поддержать инициативу о введении визового режима с Россией.