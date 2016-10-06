Нуланд обсудила с российскими чиновниками разведение сил на Донбассе

Об этом говорится в сообщении посольства США в РФ.

Как отмечается, стороны обсудили ситуацию на Донбассе и дальнейшие шаги по выполнению Минских соглашений.

Читайте такжеКонтактная группа определила даты разведения сил в Петровском и Станице Луганской

Кроме того, обе стороны подтвердили, что разведение сил и средств на первых участках линии разграничения является важным начальным шагом на пути улучшения ситуации с безопасностью.

Также они обсудили политические вопросы, вопросы безопасности и гуманитарные вопросы.

Ранее УНИАН сообщал о планах Нуланд посетить Москву, чтобы встретиться с «высокопоставленными российскими чиновниками».

При этом, в Кремле накануне встречи заявили, что не ожидают «прорыва» от переговоров помощника госсекретаря США по европейским и евразийским делам Виктория Нуланд и помощника президента РФ Владислава Суркова в Москве, в ходе которых будет осуждаться ситуация на востоке Украины.