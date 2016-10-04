Нуланд посетит Москву, где обсудит реализацию Минских соглашений

Об этом говорится в сообщении Госдепартамента США.

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Сперва Нуланд направится в Брюссель, где сейчас с визитом находится госсекретарь Джон Керри. Там она планирует выступить с речью о трансатлантических отношениях, которую организует немецкий фонд Маршалла.

Ожидается, что в Москве она проведет переговоры по поводу ситуации на востоке Украины и шагов, необходимых для реализации Минских соглашений.

Как сообщал УНИАН ранее, канцлер Германии Ангела Меркель в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным призвала его стабилизировать неустойчивое перемирие на востоке Украины.