У Путина поделились ожиданиями от переговоров Нуланд и "серого кардинала" Кремля

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

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«Никаких ожиданий прорыва здесь быть не может. Это текущая работа, которая ведется на экспертном уровне. Здесь не ставится целью достижение каких-то прорывов», - сказал Песков.

По его словам, США не участвуют в «нормандском формате», но существует такой механизм обмена информацией, чтобы «из первых рук обеспечить доведение позиций по украинскому урегулированию до американских партнеров».