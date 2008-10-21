В Верховной Раде объявлен перерыв

В работе Верховной Рады Украины объявлен перерыв на 30 минут.

Как передает корреспондент УНИАН, перерыв объявил Председатель Верховной Рады Арсений ЯЦЕНЮК для проведения консультаций с лидерами фракций по поводу согласования повестки дня работы парламента на сегодняшний день.

Основной спор депутатов возник вокруг проекта закона о внесении изменений в государственный бюджет на 2008 год, как относительно выделения средств на проведение внеочередных выборов, так и относительно создания стабилизационного фонда, и ряда других экономических вопросов.