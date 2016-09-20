Гройсман выступил за отмену или изменение "закона Савченко"

Об этом он сказал в эфире телеканала ICTV, передает Украинская правда.

"Я считаю, что закон, который был подан в украинский парламент, который упростил ответственность преступников (...) дал возможность десяткам тысяч преступников выйти сегодня на волю (...) в своем большинстве эти люди освобождены по "закону Савченко". Этих людей выпускают, и они (снова) начинают убивать, грабить и насиловать и т.п.", - заявил Гройсман.

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По его словам, правительство в ближайшее время инициирует отмену "закона Савченко" или его изменение.

Также Кабмин собирается инициировать выделение 330 млн гривен на повышение зарплат сотрудникам уголовного розыска.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада в ноябре 2015 года приняла Закон «О внесении изменений в Уголовный кодекс относительно усовершенствования порядка зачисления судом срока предварительного заключения в срок наказания», автором которого был народный депутат Савченко. Документ вступил в силу 24 декабря 2015 года.

Согласно «закону Савченко», один день предварительного заключения засчитывается за два дня лишения свободы. В Генпрокуратуре заявили, что выступают за внесение изменений в «закон Савченко». В ГПУ считают, что этот закон позволил досрочно выйти на свободу и существенно уменьшить сроки отбывания наказания опасным преступникам.

30 июня министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что МВД и Минюст разработали предложения по корректировке «закона Савченко» в части амнистии рецидивистов и лиц, совершивших тяжкие преступления.