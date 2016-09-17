Климкин рассказал, чего ждать от отложенного саммита Украина-ЕС и когда он может состояться

Об этом он сообщил в кулуарах 13-й ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии (YES) сегодня в Киеве.

«Саммит Украина-ЕС должен быть с точки зрения времени, с точки зрения наполненности настоящим событием, и это не только возможное объявление безвизового режима, это другие шаги в сотрудничестве между Украиной и ЕС, то есть это должно быть настоящее событие, но оно 100% будет в этом году», - заявил он.

Он выразил надежду, что Саммит Украина-ЕС состоится либо в конце октября, либо в ноябре.

Читайте такжеДаты саммита Украина-Евросоюз нет, необходимо обеспечить его конкретный результат - источники в ЕС

Как сообщал УНИАН, 18-й Саммит Украина-ЕС, проведение которого было запланировано на 19 мая в Брюсселе, был перенесен на сентябрь этого года.

По данным ряда СМИ, Саммит Украина-ЕС может состояться в октябре-ноябре. Его проведение будет зависеть от договоренностей по безвизовому режиму.

23 августа представитель Украины при Евросоюзе Николай Точицкий заявил, что чиновники европейских институтов официально не говорят о конкретных сроках введения безвизового режима с Украиной. По словам Точицкого, необходимо дождаться процедурного оформления решения о введении безвизового режима для украинцев от Европарламента и Европейского Совета.