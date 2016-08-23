В ЕС официально не говорят о конкретных сроках введения безвизового режима с Украиной - посол

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время заседания пресс-клуба Министерства иностранных дел.

Точицкого попросили прокомментировать информацию брюссельских журналистов о том, что в ЕС ожидают, что Украина и Грузия с 1 января 2017 года получат безвизовый режим с ЕС.

«Я об этом не слышал от чиновников Евросоюза. Как чиновник может о чем-то говорить, если у него нет доклада», - сказал Точицкий.

Таким образом посол объяснил, что для того, чтобы любой чиновник или дипломат ЕС озвучивал сроки введения безвизового режима, они должны получить для этого соответствующие инструкции.

При этом Точицкий сказал, что необходимо дождаться процедурного оформления решения о возможном введении безвизового режима для украинцев от Европейского парламента и Европейского Совета.

«Я не видел окончательного доклада. Когда будет окончательный доклад, я вам скажу. От дипломатов государств-членов Европейского Союза я таких предложений не слышал», - заявил посол.

Также Точицкий убежден, что Украина получила право иметь безвизовый режим с ЕС.

«Я, как и каждый из руководителей дипломатических миссий, утверждаю, что Украина давно получила право на то, чтобы иметь безвизовый режим», - заявил Точицкий.

Посол напомнил, что в 2005 году Украина в одностороннем порядке приняла решение о безвизовом режиме для иностранцев.

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Также он сказал, что «Европейская комиссия давно подготовила доклад, в котором написала, что Украина должна получить безвизовый режим».

Как сообщал УНИАН, вчера Точицкий заявил, что ожидает в октябре принятия Европейским Союзом положительного решения о безвизовом режиме для Украины с определением временных рамок для его введения.

Тогда посол напомнил, что Европейская комиссия дала положительное заключение о том, что Украине нужно предоставлять безвизовый режим, и передала этот вывод в Европарламент и Европейский Совет.

«Теперь этих два института параллельно работают для того, чтобы сделать общий вывод. Мы предполагаем, что первое чтение вывода Европейского парламента состоится 6 сентября. Мы предполагаем, что Европейский парламент примет решение до конца сентября - начала октября. И, соответственно, Европейский Совет, страны-члены ЕС также будут склонны к тому, что в октябре будет принято также положительное решение», - заявил Точицкий.