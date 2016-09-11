Выборы в Госдуму на территории Крыма могут привести к новой волне репрессий - правозащитница

Избирательный процесс в аннексированном Россией Крыму может привести к новой волне репрессий в случае публичного выражения крымчанами своего несогласия принимать в них участие.

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Об этом заявила председатель Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник в комментарии Громадскому.

«Так называемый избирательный процесс в Крыму может вызвать новую волну репрессий. Если люди будут публично отказываться или писать, что они не согласны с этими выборами, призывать не идти на эти выборы. Это может вызвать новую волну административных и уголовных преследований», – сказала она.

По ее словам, в этом случае может быть применена статья Уголовного кодекса РФ о «посягательстве на территориальную целостность».

Также Скрипник сообщила, что правозащитники не будут мониторить избирательный процесс из-за незаконности проведения выборов в Госдуму РФ на территории аннексированного Крыма.

Ранее Скрипник сообщала, что подконтрольные России власти в аннексированном Крыму заставляют людей идти на выборы в Госдуму, угрожая увольнением и снижением зарплат.